Трошин Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трошин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140153. ТРОШИНЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Мосальск. у., Спасск. в., д. Вяжичекъ, 31 г.; — Московск. О. С. 26 Авг. 909, 3 п. 14, 169 и 172 М., тюр. 5 м. Исп. 29 Сент., счит. ср. съ 26 Авг. 909. | 902 36490 169 М. | 901 24264 172 М.
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