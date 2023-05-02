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Черноморец Израиль Шлиомович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черноморец
Имя
Израиль
Отчество
Шлиомович
Дата исполнения приговора
__ июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
7993. ЧЕРНОМОРЕЦ, ИЗРАИЛЬ ШЛИОМОВИЧ, 27 л., Гр. Пинск. у., Святовольск. в., д. Терной,; Н. С. 1 уч. Цивильск. у., Дача взятки, лиш. св., Исп.11 июля 919.

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