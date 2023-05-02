Смирнов Иван Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28896. СМИРНОВ, ИВАН НИКИФОРОВИЧ, 55 л. Гр. Владимирск. у., Михайловск. в. и с.; — Н. С. 4 р. Подольск. у. Спекул., пр. р. 1½ г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 15 февр. 920.
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