Балякин Матвей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балякин
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 458. БАЛЯКИН, МАТВЕЙ ПАВЛОВИЧ, 45 л. Гр. Кирилловск. у., Коварзинск. в., д. Пялнобово; — М. Н. С. Кирилловск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 10 сент. 918.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.