Фомин Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7731. ФОМИН, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Гр. Веневск. у., Серебряно-Прудск. в., д. Семенковой,; Н. С. Сокольничск. уч. г. Москвы. Кража, прин. раб. 1 г., Исп. 1 окт. 919.
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