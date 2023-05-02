Шемаров Михаил Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шемаров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8194. ШЕМАРОВ, МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 38 л. Гр. Бельск. у., Мольнинск. в., д. Сюлькиной; - Н. С. 1 уч. Бельск. коммуны. Кража, лиш. св. 1 г., пост. Бельск. Сов. Н. С. от 13 янв. 918 г. условно освоб.
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