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Шемаров Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шемаров
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
13 январь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8194. ШЕМАРОВ, МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 38 л. Гр. Бельск. у., Мольнинск. в., д. Сюлькиной; - Н. С. 1 уч. Бельск. коммуны. Кража, лиш. св. 1 г., пост. Бельск. Сов. Н. С. от 13 янв. 918 г. условно освоб.

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