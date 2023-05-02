Парфененков Макар Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парфененков
- Имя
- Макар
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28734. ПАРФЕНЕНКОВЪ, МАКАРЪ ИВАНОВЪ. К. Горецк. у., Сватошицк. в., д. Коробановичей, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Горецк. у., 16 и 170¹ М., по сов. сь приг. З. Н. 2 уч. Горецк. у. отъ 18 Сент. 908 г. (по 169 М.—тюр. З. Н.), тюр. 9 м. Исп. 13 Дек. 908.
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