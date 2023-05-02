Гольдберг Мордух Абов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольдберг
- Имя
- Мордух
- Отчество
- Абов
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37253. ГОЛЬДБЕРГЪ, МОРДУХЪ АБОВЪ. Мщ. г. Клецка, Слуцк. у., 21 г.; — Варшав. О. С., 134,135, 1651 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Могилев. О. С., отъ 25 Окт. 908 г. (1651 У. — тюр. 1 г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 14 Марта 907. | 906 1872 1655 У. | 908 55208 169 М. | 901 77974 172 М.
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