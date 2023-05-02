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Проскурин Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Проскурин
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
18425. ПРОСКУРИН, СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л.; — Н. С. г. Семипалатинска. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 3 м. и 22 л. пр. з. Исп. 29 сент. 920.

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