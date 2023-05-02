Антонов Константин Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 277. АНТОНОВ, КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 41 г. Гр. Двинск. у., Малиновск. в., д. Рейнишки; — Н. С. 12 р-на Великолуцк. у. Присвоен., прин. раб. 1 г., с воспр. заним. обществ. должн. 3 г. Исп. 30 сент. 919.
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