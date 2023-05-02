Антонов Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Константин Михайлович

Антонов Константин Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Константин
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
277. АНТОНОВ, КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 41 г. Гр. Двинск. у., Малиновск. в., д. Рейнишки; — Н. С. 12 р-на Великолуцк. у. Присвоен., прин. раб. 1 г., с воспр. заним. обществ. должн. 3 г. Исп. 30 сент. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.