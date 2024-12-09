Утан Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Утан
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 479
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154893. УТАНЪ, ИВАНЪ ОСИПОВЪ. К. Рѣжицк. у., Ружинск. в., д. Вейдеръ, 31 г.; — Ви теб. О. С. 22 Сент. 909, 149 и 1642 У., по сов. съ приг. З. Н. 4 уч. Люцинск. у. отъ 14 Февр. 909 г. (169 М. — тюр. 2 м.), арест. отд. 5 л. Исп. 19 Февр. 909. | 17 Окт. 904 г. Рѣжицк. У. С. (172 М. и Выс. маниф. 904 г. тюр. 4 м.).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.