Пестов Михаил Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пестов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10045. Пестов Михаил Григорьевич, 25 л., Ново-Сибирск. у., Коченевск. в., с. Михайловки. В. Т. 19 стр. корп. Ст. ст. 6 п. "б", 1 ч. 10 П. В. П., 180 п. п. "б", "д" У. К., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27 янв. 926.
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