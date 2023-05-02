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Шапошников Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шапошников
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
13552. Шапошников Михаил Степанович, 26 л., Семипалатинск. г., г. Усть-Каменогорска. Н. С. 15 уч. Семипалатинск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. 7½ м. П. в. з. с. 31 февр. 926.

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