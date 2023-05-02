Шашков Степан Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шашков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 672
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18816. ШАШКОВЪ, СТЕПАНЪ НИКОлаевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гороховецк. у., ВерхнеЛандеховск. в., с. Симонова, 29 л.; — Владимірск. О. С., 134, 135, 152, 2 ч. 1655, 1659¹ и 1663 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 79504, арест. отд. 3 г. Исп. 24 Нояб. 908. 904 93753 1647 У. | 98 101866 1647 | У. 902 92812 1655 У. | 94 23531 229 У.
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