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Алексеев Александр Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Александр
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
44783. АЛЕКСѢЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ КОНстантиновъ. Сн. чиновн., 18 л., рд. въ г. Тобольскѣ; — Тобольск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Мая 905.

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