Поляков Степан Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поляков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27826. ПОЛЯКОВ, СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 25 л. Гр. Тверск. у., Первитинск. в., д. Зайково; — Н. С. Смольнинск. р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 1½ г., с зач. 18 д. пр. з. Исп. 21 янв. 920.
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