Волосов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волосов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13893. ВОЛОСОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. Каширск. у., с. Богатишева-Епишки; — Р. Т. г. Петрограда. Спекуляц., пр. р. бессроч., по амн. нак. зам. лиш. св. 5 л. Исп. 14 нояб. 920.
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