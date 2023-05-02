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Шардина Александра Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шардина
Имя
Александра
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
11908. ШАРДИНА, АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 40 л. Гр. Пермск. у., Насадск. в., д. Теиной; — Н. С. 6 уч. Пермск. у. Укрыв. и порча хлеба, пр. р. 6 м. Исп. 16 сент. 920.

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