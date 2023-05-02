Пеплов Федор Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пеплов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86007. ПЕПЛОВЪ, ФЕДОРЪ АЛЕКСѢЕВЪ, 62 л. Мщ. г. Ишима, рд. въ с. Калитинѣ, Рязанск. у.; — М. С. 2 уч. Ишимск. у., 20 Мая 911, 16¹ и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Іюня, счит. ср. съ 30 Апр. 911. | 92 117117 925 и 1645 У.
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