Самойлин Степан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самойлин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87192. САМОЙЛИНЪ, СТЕПАНЪ ПЕТровъ, 47 л. Сс.-пос. Минусин. у., Кнышенск. в., д. Малыхъ-Кнышей, рд. въ обл. В. Донского; — Красноярск. О. С., 7 Марта 911, 242 У. о сс., каторж. раб. 8 г. Исп. 26 Апр. 911. | 902 101032 313, 977, 2 и 3 ч. 1655 У. и У. о СС. | 96 98083 1642 У. | 91 72475 1464 У. | 92 102702 170 М. | 82 45711 1647 У.
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