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Худяков Никандр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худяков
Имя
Никандр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
11527. ХУДЯКОВ НИКАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 20 л., Шадринск. окр., Катайск. р., с. Петропавловского. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. п. "б", "ж", лиш. св. 5 л. 8 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ІѴ—26.

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