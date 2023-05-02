Морозов Николай Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17327. МОРОЗОВ, НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 36 л. Гр. Устьсысольск. у., Межадорск. в., с. Морозовского; — Р. Т. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔, с зач. 5 м. и 17 д. пр. з. Исп. 25 февр. 920.
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