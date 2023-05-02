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Авдеев Николай Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдеев
Имя
Николай
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
12588. АВДЕЕВ, НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ, 28 л. Гр. Ковровск. у., Клюшниковск. в., д. Высокой; — Н. С. 1 уч. Ковровск. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 2 м. и 9 д. пр. з., в т. ч. 1 г. условно. Исп. 6 окт. 920.

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