Бреде Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бреде
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45439. БРѢДЕ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Бредисъ). К. Венден. у., Раненбургск. в., ус. Грислиса, 37 л., рд. т. же у. и в., въ ус. Іодде; — СПБ. С. П., 17, 19, 53 и 1 ч. 129 Угол. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 8 м. Исп. 8 Апр. 905.
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