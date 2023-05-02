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Бреде Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бреде
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45439. БРѢДЕ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Бредисъ). К. Венден. у., Раненбургск. в., ус. Грислиса, 37 л., рд. т. же у. и в., въ ус. Іодде; — СПБ. С. П., 17, 19, 53 и 1 ч. 129 Угол. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 8 м. Исп. 8 Апр. 905.

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