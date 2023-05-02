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Малинов Семен Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малинов
Имя
Семен
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
26248. МАЛИНОВ, СЕМЕН АНТОНОВИЧ. Гр. Ветлужск. у., Одеспиринск. в., д. Малиновки; — Н. С. 7 уч. Ветлужск. у. Побои, лиш. св. 1 г. Исп. 15 сент. 920.

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