Никитин Афанасий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5063. Никитин Афанасий Никитич, 56 л. Гр. Опочецк. у., Еженск. в., д. Зеленец; — Н. С. 7 р-на Опочецк. у. Кража и угрозы, лиш. св. 6 м. за примир. Приг. в исп. не привед.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.