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Ткаченко Аким Евстафьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ткаченко
Имя
Аким
Отчество
Евстафьев
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
Источник
Скан
Оригинальная запись
139995. ТКАЧЕНКО, АКИМЪ ЕВСТАФЬЕВЪ. К. Верхнеднѣпров. у., в. и с. Пушкаревки, 18 л.; — Екатеринослав. О. С. 29 Апр. 909, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909.

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