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Янюшкин Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Янюшкин
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
12513. ЯНЮШКИН, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Скопинск. у., Вослебовск. в. и д.; — П. С. военком. г. Скопина. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 16 июля 920.

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