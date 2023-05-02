Янюшкин Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янюшкин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12513. ЯНЮШКИН, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Скопинск. у., Вослебовск. в. и д.; — П. С. военком. г. Скопина. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 16 июля 920.
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