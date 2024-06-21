Чикилевский Филипп Гавриилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чикилевский
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Гавриилов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 666
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18669. ЧИКИЛЕВСКІЙ, ФИЛИППЪ Гавріиловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Минск. у., Самохваловичск. в., с. Гатова, 19 л.; — Минск. О. С., 140, 152 и 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 28766, 907 г. № 46673 и 906 г. № 59721, каторж. раб. 10 л. Исп. 14 Окт. 908. 903 37084 169 М.
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