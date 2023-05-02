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Царев Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царев
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
30112. ЦАРЕВ, АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 13 л. Гр. Зарайск. у., Каринск. в., д. Панкиной; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Долгоруковск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Осужд. 25 окт. 920.

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