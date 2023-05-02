Царев Алексей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30112. ЦАРЕВ, АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 13 л. Гр. Зарайск. у., Каринск. в., д. Панкиной; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Долгоруковск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Осужд. 25 окт. 920.
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