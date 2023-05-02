Чурин Федор Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чурин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8096. ЧУРИН, ФЕДОР МАКСИМОВИЧ, Гр. Нижегородск. у., д. Белое Полянье; - Н. С. 1 уч. Вязниковск. у. Убийство, лиш. св. 5 л.. с зач. 11 м. и 21 д. пр. з. Исп. 29 марта 919.
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