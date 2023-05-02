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Похила Евтихий Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Похила
Имя
Евтихий
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
34759. ПОХИЛА, ЕВТИХІЙ АФАНАСЬЕВЪ. К. Черкасск. у., Матусовск. в., с. Мокіевки, 17 л.; — Черкасск. С. М. С., Кіев. г., 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 22 Марта 905.

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