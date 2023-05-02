Гулящев Максим Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулящев
- Имя
- Максим
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14430. ГУЛЯЩЕВ, МАКСИМ ПРОКОФЬЕВИЧ. Гр. Бугурусланск. у., Знаменск. в., д. Гиляево; — Р. Т. г. Самары. Взяточнич., лиш. св. 10 л. Исп. 30 марта 920.
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