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Владимиров Владимир

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Владимиров
Имя
Владимир
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45781. ВЛАДИМІРОВЪ, ВЛАДИМІРЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Москвы, 25 л., рд. въ г. Ярославлѣ; — Москов. О. С. (въ 6 р.), 2 п. 134, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 29 Апр. 905. | 904 1744 1655 У. | 901 26482 177 М. | 902 105088 169 М. | 901 18262 177 М. | 902 50837 169 М.

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