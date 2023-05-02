Владимиров Владимир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Владимиров
- Имя
- Владимир
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45781. ВЛАДИМІРОВЪ, ВЛАДИМІРЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Москвы, 25 л., рд. въ г. Ярославлѣ; — Москов. О. С. (въ 6 р.), 2 п. 134, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 29 Апр. 905. | 904 1744 1655 У. | 901 26482 177 М. | 902 105088 169 М. | 901 18262 177 М. | 902 50837 169 М.
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