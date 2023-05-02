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Адамский Иван Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамский
Имя
Иван
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
17 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
129319. АДАМСКІЙ, ИВАНЪ ІОСИфовъ. Мщ. г. Коло, 18 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 7 уч. г. Кіева, 169 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Іюля 909.

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