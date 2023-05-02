Белли-Брянский Станислав Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелли-Брянский Станислав Антонович

Белли-Брянский Станислав Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белли-Брянский
Имя
Станислав
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
1730. Белли-Брянский Станислав Антонович, 32 л., рд. в Виленск. г., Трокск. у. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 1 ч. 128, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27 нояб. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close