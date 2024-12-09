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Пашук Осип Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пашук
Имя
Осип
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
97559. ПАШУКЪ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ (онъ же Башукъ), 20 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Слонимск. у., Дятловск. в., д. Ходевлянъ; — Гроднен. О. С., 8 Марта 911, 139, 152, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 55801, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 1789, каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 8 Іюня 911. | 904 94896 169 М. | 903 15895 169 М.

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