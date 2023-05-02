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Сатиев Минеш

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сатиев
Имя
Минеш
Дата исполнения приговора
14 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
11519. Сатиев Минеш, 60 л., Уральск. г., Джамбейтинск. у., аула 4. Н. С. 10 уч. Уральск. С. О. Ст. ст. 3 ч. 16, 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 14 июня 926.

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