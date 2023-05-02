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Хисматуллин Сибагатулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хисматуллин
Имя
Сибагатулла
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
30042. ХИСМАТУЛЛИН, СИБАГАТУЛЛА, 17 л. Гр. Елабужск. кант., Кураковск. в., д. Илькиной; — Н. С. 7 уч. Елабужск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 18 нояб. 920.

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