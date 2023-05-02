Попов Тарас Панкратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Тарас
- Отчество
- Панкратьевич
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10634. Попов Тарас Панкратьевич, 36 л., Усманск. у., В.-Хавск. в., д. Плясоватки. Воронежск. Губсуд. Ст. 2 ч. 106, лиш. св. 9 л. 9 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16 янв. 926.
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