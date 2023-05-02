Столярчук Роман Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Столярчук
- Имя
- Роман
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88101. СТОЛЯРЧУКЪ, РОМАНЪ НИКОлаевъ, 21 г. Мщ. г. Сальницы, Литин. у.; — Винницк. О. С., 26 Мая 911, 114, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Житомир. О. С. отъ 30 Апр. 911 г. (169 и 170 М., тюр. 7 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 1т. Исп. 16 Іюня 911. | 17 Авг. 909 г. М. С. 4 уч. Литинск. окр., 169 М., тюр. 6 м. | 908 65156 169 М.
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