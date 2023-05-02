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Елфимов Александр Богданович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елфимов
Имя
Александр
Отчество
Богданович
Дата исполнения приговора
25 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
14858. ЕЛФИМОВ, АЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ, 18 л. Гр. Каргопольск. у. Печниковск. в., с. Кувакино; — Н. С. 6 уч. Каргопольск. у. Мошеннич., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 2 л. Исп. 25 мая 920.

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