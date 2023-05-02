Чащина Александра Федотова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чащина
- Имя
- Александра
- Отчество
- Федотова
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141074. ЧАЩИНА, АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВА. К. Кириллов. у., Никольск. в., д. Максимовской, 40 л., рд. т. же у. и в., въ д. Матвѣевой; — У. Чл. О. С. по Кириллов. у. 13 Окт. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 2 Нояб. 909.
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