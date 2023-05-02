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Филык Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филык
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
144556. ФИЛЫКЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ (онъ же Кравчукъ). К. Кременецк. у., Вербовецк. в., с. Бодяковъ, 30 л., рд. т. же у., Вишневецк. в., въ д. Кунинцѣ; — М. С. 4 уч. Кременецк. окр. 2 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 19 Окт. 909.

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