Гусев Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145042. ГУСЕВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Дмитров. у., в. и с. Гарей, 20 л., рд. т. же у., при Фабр. Покров. М-ры; — Москов. О. С. 2 Сент. 909, 2 и 4 п. 135, 140 и 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 48127 и приг. сего С. отъ 24 Февр. 909 г. (1 ч. 1647 и 3 ч. 1655 У. — тюр. 1½ г.), тюр. 3 г. Исп. 29 Сент. 909. | 905 38841 169 М.
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