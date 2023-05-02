Щеглов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеглов Виктор Николаевич

Щеглов Виктор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щеглов
Имя
Виктор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13768. Щеглов Виктор Николаевич, 20 л., Витебск. г., Невельск. у., Пловковск. в., д. Малево. Н. С. 22 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2 окт. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.