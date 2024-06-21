— Григорий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142559. АНДРЕЕВЪ, ГРИГОРІЙ (безъ фам.). К. Малмыжск. у., Шудинск. в., д. Порѣза, 40 л.; — Сарапульск. О. С. 24 Сент. 909, 1489 и 2 ч. 1490 У., Каторж. раб. 5 л. Исп. 24 Окт. 909. | 30 Сент. 93 г. З. Н. 7 уч. Малмыж. у. (4 п. 170 М. — тюр. 6 М.).
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