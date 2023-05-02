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Таратихин Григорий Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Таратихин
Имя
Григорий
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
23 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 340
Источник
Скан
Оригинальная запись
12553. Таратихин Григорий Гаврилович, 32 л., Ковровск. у., Воскресенск. в., д. Стрекалово. Н. С. 4 уч. Касимовск. у. Ст. ст. 88, 180, лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 23 апр. 926.

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