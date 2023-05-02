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Кузьмин Василий Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Василий
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
23 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
95550. КУЗЬМИНЪ, ВАСИЛІЙ КУЗьминъ, 24 л. К. Цивильск. у., Кошелевск. в., д. Ст.-Сундыри; — З. Н. 3 уч. Цивильск. у., 25 Авг. 910, 154, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 23 Мая 911.

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