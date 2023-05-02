Болоткин Егор Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болоткин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130189. БОЛОТКИНЪ, ЕГОРЪ АНТОНОВЪ. К. Томск. г., Кузнецк. у., Ильинск. в., д. Жирновой, 27 л.; — М. С. 2 уч. Кузнецк. у. 12 Окт. 909, 1112 Акц. У., 12 и 13 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Окт. 909.
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